Calciomercato Fiorentina: per Mandzukic è corsa a due

Fiorentina, continua la caccia ad un attaccante importante. Come riportato dalla Nazione i viola sono impegnati nella corsa a Mario Mandzukic.

Fiorentina: per Mandzukic occhio al Galatasaray

Il club viola continua nella suggestione Mario Mandzukic. In casa Fiorentina per la prossima stagione tutti pensando di fare le cose ancora più in grande. La concorrenza per il calciatore, però, non manca. In Italia, infatti, il croato piace a Napoli e Torino, ma attenzione soprattutto all’estero.

L’attaccante ex Juventus, rimasto svincolato dopo l’esperienza in Medio Oriente degli ultimi sei mesi, potrebbe trasferirsi anche al Galatasaray.

Il club turco, infatti, avrebbe chiesto informazioni sull’ex Juventus che adesso si gode le vacanze nella sua Croazia. Il calciatore aspetta solo la chiamata giusta per tornare a giocare nel calcio che conta.

Ultime Fiorentina: due ex Juve nel mirino

Tuttavia tra gli obiettivi di Rocco Commisso non ci sarebbe solo Mandzukic. Il presidente italo-amercano, infatti, ha in mente anche un’altra suggestione.

Questa porta il nome di Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino, in uscita dalla Juventus, potrebbe accasarsi proprio alla viola magari nell’ambito dell’operazione che potrebbe portare Federico Chiesa a Torino. Il problema per il Pipita è solo lo stipendio da 7 milioni che percepisce oggi a Torino. Tuttavia se il calciatore accettasse di spalmarlo allora la Fiorentina avrebbe la forza economica per chiudere l’affare. Occhio poi ad un altro ex Bayern.