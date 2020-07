Napoli-Milan, probabili formazioni. Gattuso ritrova Koulibaly

In attesa del match di questa sera, al ‘San Paolo’, tra Napoli e Milan ecco le possibili formazioni che scenderanno in campo.

Napoli-Milan, Calhanoglu dal 1′ minuto

Inizia la trentaduesima giornata di campionato anche per il Napoli e per il Milan. Non sarà una partita, come tutte le altre, per Gennaro Gattuso. L’ex centrocampista dei rossoneri, infatti, incontrerà per la prima volta da allenatore avversario la sua ex squadra dove ha vinto molto e ha lasciato dei bellissimi ricordi ai suoi tifosi che non lo hanno mai dimenticato. L’ottima notizia per il tecnico calabrese è il ritorno in campo di Kalidou Koulibaly, che non ha giocato contro il Genoa mercoledì 8 luglio perché doveva scontare un turno di squalifica.

Per Stefano Pioli nessuna novità nell’undici che ha battuto la Juventus a ‘San Siro’, eccezion fatta per Hakan Calhanoglu che dovrebbe partire dal primo minuto al posto di Saelemaekers.

Napoli-Milan, le probabili formazioni di Gattuso e Pioli. Per i rossoneri ancora out Castillejo, Musacchio e Duarte

Niente da fare per il centrocampista spagnolo Samu Castillejo che non rientra tra i convocati del Milan. Per i partenopei ritorna tra i pali David Ospina.

NAPOLI (4-3-3), la probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso.

MILAN (4-2-3-1), la probabile formazione: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Paquetá, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.