Fiorentina-Verona 0-1: Faraoni sblocca la gara in girata – VIDEO

Bel match a Firenze, dove si affrontano Fiorentina e Verona. I padroni di casa vogliono scrollarsi di dosso un periodo negativo, e concludere la stagione in maniera tranquilla, mentre la squadra di Juric insegue ancora il sogno Europa.

Fiorentina-Verona: Faraoni segna il gol del vantaggio

Il Verona è stata fin qui una rivelazione importante per il nostro campionato, e anche oggi non sta deludendo. Buona partenza contro la Fiorentina, con Faraoni che dopo pochi minuti sblocca subito la gara. Il terzino destro riceve un gran passaggio da Amrabat, e in girata trafigge Dragowski per lo 0-1. Un gol che per il momento porta gli scaligeri a 46 punti, a -5 dal Napoli in classifica.