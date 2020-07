Calciomercato Napoli, intoppo Osimhen: ecco cosa sta succedendo

Calciomercato Napoli, Osimhen cambia agente? Il calciatore vorrebbe arricchirsi

E’ sicuramente il primo obiettivo di calciomercato del Napoli, quello che porta al nome di Victor Osimhen. Il club azzurro nelle scorse settimane ha incontrato lui e il suo agente nella città di Napoli, ma a distanza di tutto questo periodo non ci sarebbero stati aggiornamenti tra le parti. Al momento la trattativa sembra ferma, in attesa di conoscere nuovi scenari che verranno fuori.

Napoli, Osimhen: la situazione è in fase di stallo, il ragazzo prende tempo

I colleghi di Tuttosport raccontano però, tra le colonne della propria edizione odierna, di una novità legata ai suoi agenti. Dopo alcune rassicurazioni arrivate proprio da loro, ad Aurelio De Laurentiis, potrebbe venire fuori una nuova clamorosa ipotesi. Victor Osimhen potrebbe cambiare agenti, affidandosi ad un procuratore che gli permetterebbe di guadagnare molto di più, perché il ragazzo vorrebbe sfruttare il suo exploit per gonfiarsi il prossimo ingaggio. Nonostante il forte gradimento al Napoli, club nel quale il giocatore è intenzionato ad arrivare, Osimhen si starebbe guardando attorno. E’ per questo che il club azzurro valuterebbe tutte le ipotesi e il piano B potrebbe vedere il nome di Alexander Sorloth, centravanti del Crystal Palace che era finito in prestito al Trabzonspor nel corso di questa stagione.