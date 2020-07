Gabriel Jesus, attaccante brasiliano del Manchester City, è uno dei calciatori più corteggiati al momento. Il classe 1997 piace soprattutto in Italia, con Inter e Juventus pronte ad approfittare dell’esclusione dalle coppe europee di due stagioni del Manchester City per acquistarlo. Intanto arriva una decisione importantissima del club inglese riguardo le strategie di mercato.

Juventus, Gabirel Jesus nel mirino: adesso può partire

Per Pep Guardiola è considerato uno dei migliori talenti nel suo ruolo, per questo non ha mai considerato offerte per lui nonostante Jesus avanti a se avesse sempre avuto il Kun Aguero. Ora però arriva una decisione che potrebbe risultare decisiva per il futuro di Gabriel Jesus, con l’addio dalla Premier League che potrebbe essere inevitabile. Juventus e Inter pronte a farsi battaglia.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, frenata per Zapata: assalto al bomber

Juventus, svolta Gabriel Jesus: la decisione del Manchester City su Aguero

Come riportato dal noto quotidiano inglese Daily Mirror, il Manchester City starebbe pensando al rinnovo di contratto del Kun Aguero. L’attuale contratto dell’argentino è in scadenza 2021 e gli inglesi sono ad un passo per prolungarlo fino al 2022. Questo aprirebbe scenari importantissimi, con Gabriel Jesus che si convincerebbe del tutto a chiedere una cessione. Il giovane attaccante non prenderebbe bene il possibile rinnovo del compagno che per diversi anni ha oscurato le sue opportunità. Se Aguero rinnoverà, molto probabilmente partirà Gabriel Jesus, soprattutto senza Champions League. La Juventus che è in cerca di una punta resta alla porta.