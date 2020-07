Calciomercato Inter: doppio colpo, uno arriva dalla Premier

L’Inter lavora per il presente e il futuro. I nerazzurri vogliono sistemare il reparto difensivo e rinnovarlo in caso di un’eventuale cessione come può essere quella di Godin o Skriniar. Intanto, la società ha messo nel mirino Marash Kumbulla, difensore classe 2000 dell’Hellas Verona. Già fatta la valutazione dal presidente Setti che chiede circa 30 milioni di euro per il calciatore. Un colpo per il futuro, ma per il presente di guarda in Premier League.

Inter, Vertonghen l’obiettivo

Jan Vertonghen, difensore del Tottenham, è in uscita. Il calciatore ha esteso il suo attuale contratto fino al termine della stagione, poi però sarà addio. Contratto in scadenza e dunque i prossimi mesi per il centrale belga saranno da bsvincolato. Per questo l’Inter mette gli occhi su di lui per provare a rinforzare nell’immediato la difesa con la sua esperienza.

Inter, Vertonghen ora e Kumbulla in futuro

La Gazzetta dello Sport rivela le intenzioni di mercato dell’Inter. I nerazzurri vogliono acquistare Marash Kumbulla per lasciarlo però crescere un’altra stagione a Verona, per approdare poi nel 2021 a Milano. Mentre, nell’immediato, l’Inter ha avviato nuovamente i contatti con Jan Vertonghen e il suo agente, per acquistarlo nella prossima sessione di mercato come colpo a parametro zero, un marchio di fabbrica di Beppe Marotta.