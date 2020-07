Calciomercato Inter, addio Skriniar: l’offerta è da cifre monstre

Calciomercato Inter, Skriniar potrebbe dire addio al margine della stagione: richiesta folle da Guardiola

L’allarme legato all’addio di Milan Skriniar torna ad essere un tema in auge per quel che concerne il calciomercato e il mondo Inter. Non sarà difficile convincere i migliori perni del panorama calcistico mondiale da parte di Pep Guardiola, nonostante la complessa situazione legata all’esclusione dalla Champions League per il Manchester City. Sì, perché l’appeal del club di Premier League resta elevato, con la società del City pronta a rimettersi poi subito in carreggiata per ritrovare la Champions se dovesse essere confermata la sentenza. Ed è per questo che l’allenatore spagnolo starebbe pensando all’importante innesto per la propria difesa.

Inter, Skriniar al City per 60 milioni? Antonio Conte potrebbe decidere di fare a meno del suo difensore

Stando a quel che riportano i colleghi di fcinternews.it, Milan Skriniar sarebbe nuovamente finito nel mirino del Manchester City. L’idea dello spagnolo sarebbe quella di provare a prendere Kalidou Koulibaly, che però costa troppo e clamorosamente potrebbe decidere di confermare nuovamente la sua permanenza in azzurro. Sì, il senegalese potrebbe decidere di restare dopo alcune voci che lo hanno dato per certo lontano dal club azzurro, continuando il suo percorso all’interno del progetto azzurro. L’idea Skriniar sarebbe quella più economica per Guardiola, che andrebbe a spingersi fino ai 60 milioni, cifre vicine proprio alla richiesta economica del club nerazzurro. E una cessione così importante, permetterebbe di finanziare una campagna acquisti molto importante per Antonio Conte.