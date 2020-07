Juventus-Atalanta 0-1: gol Zapata, bianconeri non pervenuti – LIVE

Il risultato della sfida tra Juve e Atalanta è di 0-1: all’Allianz Stadium decide un gol di Zapata.

Juventus-Atalanta, il risultato è di 0-1

Gara splendida all’Allianz Stadium, fin dai primi minuti. A brillare nelle prime fasi di gioco però sono gli ospiti: Zapata di testa sfiora il gol al 5′ minuto, di testa. Al 12′ Ilicic riceve da Hateboer sui 20 metri, in posizione centrale: l’attaccante ha tutto il tempo per mirare col mancino, ma il suo tiro non inquadra la porta. La Dea comunque è in netto dominio e lo concretizza al 16′, grazie ad una splendida combinazione tra Gomez e l’attaccante colombiano. Il Papu si gira in area e serve d’esterno il compagno: il colombiano vince il contrasto fisico e batte il portiere col destro rasoterra. Nel finale del primo tempo i padroni di casa guadagnano terreno in campo, ma non riescono a trovare il pareggio né tantomeno un’azione da gol davvero pericolosa.

Il tabellino

Gol: 16′ Zapata

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. All. Sarri

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez, Ilicic; Zapata. All. Gasperini

Ammoniti: Bernardeschi, Cuadrado