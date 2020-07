Calciomercato Lazio, Immobile in una big europea: l’offerta monstre

Calciomercato Lazio, addio Immobile: lo cerca il Barcellona per il dopo Suarez

Il calciomercato della Lazio potrebbe infiammarsi, ma in uscita. Mentre Claudio Lotito dovrà fare i conti con gli acquisti da piazzare in vista degli impegni europei che vedranno la Lazio protagonista in Champions League, c’è da badare anche agli assalti degli altri club. Sì, perché i pezzi pregiati sono quelli osservati dalle diverse top società in giro per l’Europa e tra questi c’è sicuramente Ciro Immobile. L’attaccante biancoceleste potrebbe dire addio dopo aver piazzato diversi gol nel nostro massimo campionato. Nel frattempo, ancora oggi scende in campo, a caccia di record e inseguendo il sogno di battere proprio Gonzalo Higuain, rivale di campionato con la Juventus.

Lazio, Immobile nel mirino del Barcellona: i blaugrana potrebbero spingersi a far follie

Stando a quel che rivelano i colleghi di Don Balon, non ci sarebbe solo il Napoli sul centravanti di Torre Annunziata. In caso di addio alla Lazio, potrebbe far ritorno in Liga. Sì, perché le avance del Barcellona sarebbero concrete. Non solo dalla Premier, le sirene arrivano anche dalla Spagna. Con l’intrinseca situazione vissuta per Lautaro Martinez, il club blaugrana potrebbe decidere di virare verso un altro centravanti della Serie A. L’investimento porterebbe ai 40-50 milioni di euro, ma Lotito in caso di cessione vorrebbe monetizzare ulteriormente.