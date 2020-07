Calciomercato Juventus, idea Leao: clamorosa mossa di Mendes

E’ uno dei talenti più seguiti tra i profili giovani del calcio europeo. Parliamo del talentino del Milan, Rafael Leao, che potrebbe clamorosamente finire alla Juventus. Ebbene sì, è questa l’ultima suggestione di mercato che riportano i colleghi di Fantacalcio.it, con l’agente Mendes che lo avrebbe addirittura proposto al CFO dei bianconeri, Fabio Paratici.

Juventus, ribaltone Milan: adesso Leao potrebbe dire addio, Mendes lo avrebbe proposto ai bianconeri

E’ finito sul taccuino di Fabio Paratici, l’attaccante del Milan, Rafael Leao. La sua prestazione avrebbe pure colpito nell’ultima apparizione del club bianconero, nella sconfitta amara di San Siro contro il Milan. Se non dovesse rientrare nel progetto di Ralf Rangnick, infatti, il giocatore sarebbe pronto all’addio. E il potente agente Jorge Mendes, lo piazzerebbe subito in un altro club. Tra le ipotesi più accreditate, fino ad ora, c’erano Wolves in Premier League e Atletico Madrid in Liga, ma occhio appunto alla permanenza in Serie A. Potrebbe arrivare il clamoroso ribaltone, con l’agente di CR7 che piazzerebbe i due suoi assistiti nello stesso club. Come prenderà il Milan la mossa dell’agente del calciatore? Da Torino, intanto, ci sarebbe alto gradimento da parte di Maurizio Sarri sul giovane centravanti.