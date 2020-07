Calciomercato Juventus, Lampard su Jorginho: “Qui non gioca tanto…”

Uno degli obiettivi di calciomercato della Juventus è Jorginho. Il centrocampista del Chelsea nelle ultime gare non ha disputato tanti minuti ed è sembrato un chiaro segnale del suo possibile addio.

Calciomercato Juventus, Lampard sul futuro di Jorginho

Maurizio Sarri lo attende a Torino dopo averlo allenato sia al Napoli che al Chelsea: è il play perfetto nello scacchiere bianconero, secondo il tecnico che ha chiesto uno sforzo alla Juventus. Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato del futuro del centrocampista italo-brasiliano.

“Ci sono sempre giocatori che sono magari scontenti o che in certi momenti restano fuori ed è il caso per adesso di Jorginho. E’ stato fondamentale in questa stagione, dentro e fuori dal campo, e questo non è cambiato, sono molto contento di lui. Se un giocatore resta fuori per alcune partite non significa che non rientra più nei miei piani”.

Jorginho-Juve, affare possibile?

I bianconeri, dopo Arthur, hanno intenzione di chiudere almeno un altro colpo a centrocampo. Adrien Rabiot ora sta iniziando a piacere a tutti, Rodrigo Bentancur è diventato il perno fisso del centrocampo bianconero e Matuidi continua a garantire ottime prestazioni. Per questo i bianconeri potrebbero decidere di puntare su Jorginho per la prossima stagione anche se le ultime indicazioni di Lampard non lasciano presagire una trattativa semplice.

