Calciomercato Juventus: asta con Inter e PSG per il talento dell’Atalanta

Robin Gosens, calciatore dell’Atalanta, conferma anche post Coronavirus di essere uno dei calciatori più in forma del campionato di Serie A. Stagione pazzesca del calciatore della Dea che ad oggi registra 10 gol e 6 assist stagionali. Il calciatore tedesco classe 1994 però andrà via a fine anno. Rinnovo di un’altra stagione rispetto il suo precedente contratto con il club bergamasco per aiutare l’Atalanta a monetizzare il più possibile.

Atalanta, Gosens in uscita: i top club su di lui

Robin Gosens ha attirato a se gli occhi dei migliori club di tutta Europa. Il calciatore aveva un contratto in scadenza nel 2021, ma ha deciso di prolungare fino al 2022 per ringraziare l’Atalanta e lasciarsi nei migliori dei modi. Con questa mossa la Dea venderà il calciatore per una cifra tra i 30 e 40 milioni di euro. Intanto, su di lui si registra il forte interesse di Chelsea, Paris Saint Germain, Inter e ora anche la Juventus.

Juventus, asta con Inter e PSG per Gosens

Il giocatore sa di essere osservato speciale della Juventus per la prossima partita di campionato contro i bianconeri di questa sera. Lo stesso giocatore ha dichiarato di essre felice per quanto stia dimostrando con il suo attuale club. Gosens avrà ancora diverse giornate di Serie A e poi le Final Eight di Champions League per mostrare il suo valore a tutti. In Champions proprio contro il PSG, club che ad oggi ha mostrato interesse per lui. Intanto lui ribadisce di voler realizzare il suo sogno e giocare per lo Schalke 04, squadra per cui fa il tifo.