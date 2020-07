Calciomercato Inter: per Conte possibile esonero, ecco il sostituto

Inter, nuova rivoluzione in vista? Come riportato da Tuttosport, l’ambiente nerazzurro ora è caldissimo. Dopo una ripresa non da urlo la posizione di Antonio Conte sembra sempre più in bilico.

Inter: c’è Allegri libero, Conte rischia il posto

Antonio Conte crede ancora nel progetto Inter? La domanda è lecita. La formazione nerazzurra, se non fosse per il Napoli disastroso di inizio stagione, ora sarebbe invischiato per la lotta per un posto in Champions League. La classifica dice che l’Inter è scivolata al quarto posto, come con Spalletti, anche se le posizioni meno nobili del podio sono lì a un passo. Il problema è che la squadra di Conte sembra smarrita.

Conte è un vincente ed il piazzamento non fa per lui. Per mesi il tecnico ha respinto la parola scudetto, ma sotto sotto ci ha sempre creduto. Per questo il suo futuro a Milano è incerto. Da un lato la società non sembra convinta e dall’altra nemmeno il tecnico pare sicuro di voler restare.

Inter, Marotta decisivo per Allegri

Suning paga il tecnico 12 milioni l’anno, il suo obiettivo è di tornare a vincere e non vuole buttare all’aria tutto dopo dodici mesi, ma è chiaro che le varie parti dovranno andare nella stessa direzione. Anche perchè a Milano continua a circolare il nome di Massimiliano Allegri, altro tecnico caro a Marotta: Max è ancora libero, non ha scelto un club da cui ripartire e preferirebbe restare in Serie A.