Calciomercato Inter, colpo dalla Ligue 1: il giovane talento fa impazzire Marotta

Calciomercato Inter, Ikone dal Lille: il classe ’98 ha stregato la dirigenza nerazzurra

E’ la nuova indiscrezione di calciomercato per l’Inter, che arriva direttamente dalla Francia. Lo rivelano i colleghi di ‘Le10 Sport’, con Beppe Marotta ben indirizzato sui talenti dell’oggi e del domani. La Serie A continua a guardare in casa Lille, perché non c’è solo il Napoli a fissare i suoi obiettivi che portano ad Osimhen per l’attacco e Gabriel, per la difesa. La società nerazzurra ha infatti messo gli occhi su Jonathan Ikone, talento del club francese classe ’98.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio, Immobile in una big europea: l’offerta monstre

Inter, ecco Ikone: il talentino del Lille potrebbe finire in Serie A

Nel corso di questa stagione ha trovato 4 gol e 7 assist e tutti i riflettori sono puntati su di lui nel prossimo mercato. La stagione in Francia è già volta al termine e i club stanno facendo le dovute valutazioni per presente e futuro dei propri organici. Oltre al club di Suning, ci sarebbe un forte interesse dalla Premier League per il ragazzo. Il Chelsea di Frank Lampard potrebbe affidargli un ruolo importantissimo nel proprio centrocampo. Al momento il club londinese si troverebbe in vantaggio, ma ci sono buoni margini per l’Inter, per potersi mettere d’intralcio. Il giocatore potrebbe gradire la pista nerazzurra, approdando in Serie A come il suo compagno di squadra Victor Osimhen, che finirebbe al Napoli.