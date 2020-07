Roma, Spalletti 3.0: clamoroso ritorno in giallorosso, incontro tra le parti

Roma, ancora Spalletti: per la terza volta il tecnico potrebbe sedere sulla panchina dei giallorossi

Potrebbe clamorosamente ritornare a Roma, Luciano Spalletti. E’ la notizia che riportano i colleghi di Fantacalcio.it, con un incontro che si sarebbe tenuto addirittura tra Franco Baldini e lo stesso tecnico toscano. La sede dell’incontro sarebbe proprio in Toscana, luogo in cui risiede l’ex tecnico di Inter e Roma. Dopo essersi lasciato male con l’ambiente nel lontano 2017, che si divideva all’epoca sulla situazione legata all’ex capitano della Roma, Francesco Totti, potrebbe aprirsi il clamoroso scenario che vedrebbe per la terza volta il tecnico sulla panchina del club giallorosso. Un’idea non più solo casuale, ma concreta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo Griezmann: bomba dalla Spagna

Roma, riecco Spalletti: futuro in giallorosso per il dopo Fonseca?

Nel corso di questa giornata sarebbe venuto fuori un incontro tra Franco Baldini e Luciano Spalletti, ma la posizione del tecnico Fonseca, sarebbe al momento salda. Tra le idee del futuro, l’ex allenatore dell’Inter, starebbe valutando l’ipotesi della Fiorentina, ma niente ormai è da escludere. Al contrario, tra le clamorose ipotesi è venuta fuori questa del ritorno alla Roma, ma tutto resta ingarbugliato. Infatti, per aggiudicarsi l’allenatore, toccherà prima risolvere l’importante ingaggio da 5 milioni, che lo lega ancora alla società nerazzurra.

Segui le news anche sulla nostra pagina di Instagram!