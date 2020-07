Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sta facendo di tutto per portare in squadra l’attaccante di 21 anni che ha sorpreso tutta l’Europa in questa stagione.

Osimhen-Napoli: ci sono passi avanti

Secondo ‘RAI Sport‘ la trattativa che vede la punta Victor Osimhen ed il Napoli è in fase avanzata. Giorno dopo giorno, il nazionale nigeriano si sta convincendo sempre più a sposare il progetto partenopeo. Nella giornata di oggi Osimhen avrebbe chiesto un’offerta migliore al patron azzurro. La dirigenza gli ha proposto un ingaggio di quasi 3 milioni di euro l’anno (inclusi bonus), mentre il calciatore ne vorrebbe 4. Qualora la trattativa saltasse, a quel punto sarebbe in bilico anche il trasferimento nell’immediato di Milik alla Juventus.

Non si sarebbero verificati passi indietro da parte di Adl che vuole chiudere quanto prima l’accordo ed annunciare l’ingaggio del giocatore a breve. C’è ottimismo per questa trattativa in casa Napoli. Nelle casse del Lille (squadra del calciatore) dovrebbe arrivare una cifra tra i 60-70 milioni di euro (compresi di bonus)

Szoboszlai vuole solo il Milan

Il Napoli dovrà rinunciare, invece, a Dominik Szoboszlai. Il calciatore del Salisburgo verrebbe sì in Italia, ma non per indossare i colori azzurri. Il nazionale ungherese sta aspettando la chiamata di Ivan Gazidis: il suo unico desiderio è quello di giocare con la maglia del Milan. I partenopei erano interessati al costo del suo cartellino, ma il calciatore ha negato ogni possibilità di un suo approdo a Napoli. Infatti il futuro tecnico dei rossoneri, Ralf Rangnick, ha individuato nel ragazzo le giuste doti per il centrocampo rossonero nella prossima stagione.