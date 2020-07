Calciomercato Napoli: calciatore poco convinto, può saltare tutto

Il Napoli continua ad insistere per Victor Osimhen. Il giovane talento nigeriano è finito nel mirino degli azzurri che da più di un mese stanno lavorando per il suo acquisto. La trattativa è stata portata avanti da Cristiano Giuntoli, che sa di dover trovare il sostituto di Arkadiusz Milik pronto a lasciare gli azzurri. Nei giorni scorsi il calciatore del Lille è arrivato a Napoli e in città ha incontrato prima mister Gattuso e poi il presidente Aurelio De Laurentiis. Apprezzata la città e il progetto, ma il calciatore continua a chiedere tempo.

Napoli, De Laurentiis insiste per Osimhen: il giocatore vuole la Premier League

Tanti i club che negli ultimi anni hanno messo gli occhi sul 21enne del Lille, come anche Arsenal, Barcellona, Inter e Juventus. Ad oggi, invece, il club che insiste di più per lui e ha presentato un’offerta seria è il Napoli. Victor Osimhen, però continua a non dare risposta, nonostante il forte pressing del Napoli che va avanti. L’offerta è stata presentata e convince anche i suoi agenti, ora però la risposta finale deve arrivare dal calciatore che sogna da sempre la Premier League.

Napoli, Osimhen continua a non dare risposta

Osimhen è felice dell’offerta del Napoli, ma non si sente ancora pronto per dare la risposta finale. Il calciatore sin da piccolo sogna la Premier League e ci spera ancora. Il giovane attaccante prenderà ancora tempo, sperando in una chiamata da un club inglese, con il Napoli che potrebbe ritrovarsi a mani vuote e tutto potrebbe saltare.