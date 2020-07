Calciomercato Juventus: Paratici si muove per il colpo dalla Roma

Juventus, Paratici lavora con la Roma. Il ds bianconero è già pronto per settembre e dopo aver chiuso il colpo Arthur con il Barcellona si muove anche per un altro centrocampista.

Juve, c’è Zaniolo nel destino di mercato

Il centrocampista è tornato in campo contro il Napoli. La bella notizia però non è l’unica. La Roma è preoccupata: vuole tenere il suo gioiello, ma sa che se arrivasse un’offerta importante sarebbe costretta a cederlo.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciatora oramai è un top player che piace a tanti club. In Italia da sempre è inseguito alla Juventus.

Il problema è che Paratici ne parla da tempo con il suo procuratore e non solo. L’uomo mercato ha sentito anche Fienga, il club bianconero non è in grado oggi di fare un’offerta ma vorrebbe tentare l’assalto. Anche la Juve ha problemi economici ma prepara una proposta.

Juve, la situazione di Zaniolo

Zaniolo continua a pensare di rimanere, vorrebbe continuare e la società aveva promesso un rinnovo importante per lui e Pellegrini, ma i gravi problemi economici, la necessità di fare plusvalenze in vista dell’iscrizione al campionato, non consentono alla Roma di avere spazio di manovra.

Le plusvalenze sono importanti in casa Pallotta e ora il prezzo di Zaniolo oscilla tra i 60 e i 50 milioni. Lo scorso anno la Roma riuscì a dire no al Tottenham, ora però le cose sono cambiate.

Nella scorsa stagione gli è stato adeguato il contratto. Guadagna un milione e mezzo e con i bonus può arrivare a due, poco anche rispetto ai compagni ma la Roma non può agire.