Calciomercato Inter, Nainggolan ritorna? Arriva la decisione del belga

L’Inter pensa al mercato, e pensa soprattutto a come gestire alcune situazioni importanti in rosa. A partire dalla cessione di qualche giocatore, fino al caso Nainggolan. Il centrocampista belga attualmente è in prestito al Cagliari, ma sembrerebbe avere le idee chiare per il futuro.

Ultime Inter: Nainggolan torna solo se Conte decide di puntarci

Un’estate che sarà molto intensa per il mercato di Serie A, dove le principali squadre non si stanno per nulla tirando indietro di fronte a tante offerte ed operazioni. L’Inter in particolare vorrebbe chiarire la situazione Nainggolan, il quale pare abbia preso una decisione importante sul proprio futuro. Ritorno in nerazzurro? Si, ma soltanto se Conte decide di puntarci. Il belga non vuole essere una pedina di scambio, in tal caso sarebbe felicissimo di restare al Cagliari e chiudere la carriera in Sardegna. Questo quanto riportato da InterNews.

Nainggolan: tra voglia di riscatto e Conte

Il futuro di Nainggolan è ancora in forte dubbio, e ad oggi è davvero complicato fare delle ipotesi per quel che riguarda la sua prossima destinazione. Il suo contratto lo lega all’Inter, ma Conte lo ha già bocciato un anno fa, quasi costringendolo a trovarsi un’altra destinazione. Ora non tornerà fin quando non avrà la fiducia, il patron del Cagliari Giulini vorrebbe tenerselo stretto, ma da lì in poi sarà anche una questione di ingaggio.

