Calciomercato Inter, Esposito: arriva la firma (UFFICIALE)

Calciomercato Inter, Esposito rinnova con i nerazzurri: tutti i dettagli dell’accordo

Mentre le news di calciomercato in chiave Inter sono sempre incentrate sul futuro di Lautaro Martinez e l’attacco, si pensa a blindare anche un perno per il futuro. Parliamo di Sebastiano Esposito, giovanissimo calciatore dell’Inter, pronto al quinquennale. Ci sarebbe l’accordo, stando a quel che rivelano i colleghi di Sky Sport, proprio con il club nerazzurro.

Inter, attesa la fumata bianca sul rinnovo di Esposito: una firma, intanto, è già UFFICIALE

Intanto una firma è già ufficiale per Sebastiano Esposito, che affida il suo futuro in via definitiva all’agenzia di Federico Pastorello. L’agente subentra al vecchio procuratore del giocatore, Augusto Carpeggiani, e sarà affidato a lui il ragazzo di Castellammare di Stabia. Attraverso il profilo ufficiale dello stesso procuratore, è stato annunciato il passaggio alla sua “scuderia”. Con l’arrivo di Pastorello, infatti, sarebbe arrivata anche la decisione di firmare il contratto. Come riporta la stessa emittente satellitare, dunque, tra non molto arriverà anche la fumata bianca. Un accordo con cifre non ancora rivelate, ma che porteranno Esposito ad unirsi all’Inter fino al 2025. Dopo la firma con la società nerazzurra, però, potrebbe arrivare un’altra decisione importante per il suo futuro: prestito all’Atalanta o al Parma, con la prima delle due società su cui sarebbe più indirizzato il ragazzo classe ’02: la Champions League affascina il calciatore.