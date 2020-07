Liga, Betis Siviglia: Manuel Pellegrini è il nuovo allenatore (UFFICIALE)

Alexis Trujillo guiderà, fino al termine della stagione, il club di Siviglia per poi lasciare spazio ad un veterano del calcio mondiale.

Ritorno in Spagna per Pellegrini

E’ ufficiale: dalla prossima stagione 2020-2021 il Betis Siviglia avrà un nuovo allenatore. Stiamo parlando di Manuel Pellegrini, ex Manchester City e West Ham United. Per lui si tratta di un ritorno nella Liga. La sua ultima esperienza, in terra spagnola, è datata 2010-2013 quando ha allenato il Malaga (portando la squadra in Champions League). Senza dimenticare, però, i cinque anni passati al Villarreal e un anno al Real Madrid. Questo il comunicato ufficiale del club spagnolo: “Manuel Pellegrini ha firmato per il Real Betis fino al giugno 2023. Inizierà con il suo nuovo club all’inizio della prossima stagione.

La squadra ha deciso di puntare su un tecnico di alto livello e di grande prestigio internazionale per aumentare il livello delle prestazioni della prima squadra per i prossimi tre anni“.

Il tecnico era sotto contratto con il West Ham

Nel maggio 2018 aveva firmato un triennale con la squadra inglese, militante in Premier League. Nella sua prima stagione con gli ‘Hammers‘ non ha fatto male, portando il club al decimo posto. L’anno seguente, a causa di risultati poco convincenti e molto scarsi, la dirigenza gli ha dato il benservito esonerandolo il 28 dicembre 2019. Per Pellegrini inizia una nuova avventura.