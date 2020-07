Spal-Udinese è il penultimo match che concluderà la 31^ giornata del campionato di Serie A. A Ferrara gli uomini di Di Biagio sfidano i bianconeri di Gotti.

Formazioni ufficiali Spal-Udinese: le scelte di Di Biagio e Gotti

SPAL (4-3-3): Letica; Felipe, Vicari, Bonifazi, Sala; Castro, Valdifiori, Missiroli; D’Alessandro, Petagna, Murgia. A disposizione: Thiam, Meneghetti, Tomovic, Salamon, Reca, Dabo, Strefezza, Tunjov, Floccari, Di Francesco, Cerri, Mendoza.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, De Maio; Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Zeegelar; Okaka, Lasagna. A disposizione: Perisan, Nicolas, Samir, Troost-Ekong, Ter Avest, Mazzolo, Ballarini, Palumbo, Nestorovski, Teodorczyk.

Petagna in attacco con D’Alessandro e Murgia. Non ci sarà Cionek (squalificato). Per l’Udinese confermata la coppia Lasagna-Okaka

Il tecnico dei ferraresi, Gigi Di Biagio, tenta di abbandonare l’ultimo posto in classifica e superare il Brescia (che ha perso fuori casa contro il Torino per 3-1) al diciannovesimo posto. La permanenza in Serie A si fa molto dura per i biancocelesti. L’Udinese di Luca Gotti tenta di sbancare il ‘Paolo Mazza’ e conquistare il bottino pieno allontanandosi dalla zona retrocessione affidandosi ai gol di Kevin Lasagna.