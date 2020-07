Champions: ecco dove si giocheranno le gare

Champions League, arriva la decisione della UEFA

Champions, ecco il comunicato ufficiale emesso dal sito della UEFA. Il massimo organo calcistico ha emanato uno comunicato con il quale ha confermato le sedi delle gare di ritorno degli ottavi di finale. Juventus-Lione sarà disputata a Torino, mentre il Napoli scenderà in campo a Barcellona:

“Il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso che le restanti gare di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League di questa stagione si potranno giocare negli stadi delle squadre di casa”.

Dunque, in attesa dei quarti di finale che saranno disputati in Portogallo, è arrivata la decisione per i ritorni degli ottavi.

“La UEFA Champions League 2019/20 è ferma da mercoledì 11 marzo a causa del virus COVID-19. Il 17 giugno è stato annunciato che quarti di finale, semifinali e finale di questa stagione si giocheranno con un torneo a eliminazione diretta. Le fase finali si giocheranno all’Estádio do Sport Lisboa e Benfica del Benfica (che ospiterà la finale) e l’Estádio José Alvalade dello Sporting CP”.

Non era ancora stata ufficializzata la sede delle partite degli ottavi di finale di ritorno. Queste partite saranno disputate a Torino, Manchester, Monaco e Barcellona.

Metà degli ottavi sono già terminati ed hanno visto passare il turno a Paris, Atlético, Lipsia e Atalanta.

UEFA, per ora le gare resteranno a porte chiuse

“Le partite si disputeranno a porte chiuse fino ad ulteriore comunicazione. Numerosi elementi sono stati presi in considerazione dalla UEFA”.