Il Milan della prossima stagione potrebbe essere profondamente diverso da quello attuale: il calciomercato con Ralf Rangnick potrebbe portare nuovi volti e veder partire alcuni colossi.

Calciomercato Milan, il Manchester United vuole Romagnoli

Da tempo si discute sul possibile rinnovo di Alessio Romagnoli con il Milan ma ad oggi non ci sono novità da segnalare sotto tale aspetto. Attualmente il capitano dei rossoneri ha il contratto in scadenza nel 2022 e Mino Raiola non ha ricevuto ancora proposte allettanti dalla dirigenza di Via Aldo Rossi. Il futuro, dunque, potrebbe essere lontano da San Siro e forse anche dalla Serie A. Piace a tanti club ma c’è soprattutto il Manchester United in pressing per il difensore classe ’95.

Romagnoli richiesta esplicita di Solskjaer

Stando a quanto riporta ESPN Ole Solskjaer sta cercando il partner perfetto da affiancare a Maguire e lo avrebbe trovato in Alessio Romagnoli. La volontà del Milan, però, è chiara: Romagnoli è incedibile e non ci sono cifre che farebbero vacillare la sua permanenza in rossonero. E’ capitano e leader indiscusso dello spogliatoio ma il futuro incerto potrebbe portare a decisioni diverse nel prossimo futuro. Inoltre nelle ultime settimane i rossoneri si sono interessati ad Eric Bailly, difensore scontento dei Red Devils che, a questo punto, potrebbero tentare di inserire in un’eventuale trattativa.

