Calciomercato Juventus, arriva la freccia dalla Premier League

Il calciomercato della Juventus potrebbe portare anche nomi nuovi in attacco per i bianconeri. Federico Bernardeschi sembra sempre più sul piede di partenza e si cerca un nuovo esterno da regalare a Sarri.

Dopo Douglas Costa, i bianconeri intendono affidare la fascia ad un’altra freccia: si tratta di Adama Traoré, attaccante del Wolverhampton che sta stupendo in Premier League. Lo spagnolo di origini maliane, cresciuto nelle giovanili del Barcellona nelle ultime settimane è stato sondato anche da Paratici. Classe 1996, esterno destro con fisico impressionante, ottime doti atletiche e buona tecnica, con i Wolves quest’anno ha messo a segno 4 reti e fornito 9 assist. Vuole la Champions League da protagonista e per questo a fine stagione, viste le difficoltà del suo club di centrare l’obiettivo, intende lasciare l’Inghilterra ma la squadra di Nuno Espirito Santo intende trattenerlo.

Nel 2018 fu acquistato per 20 milioni di euro, oggi gli Wolves sparano altissimo e secondo ‘ESPN‘ è valutato almeno 80 milioni di euro. La Juventus non è disposta a farsi incastrare in un gioco al rialzo. Per ora si tratta solo di un sondaggio sulla possibilità di avviare la trattativa ma, spingendo sulla volontà del calciatore, si potrebbe pensare di abbassare le pretese degli inglesi.

