Calciomercato Juventus, idea Marcelo: conferme dalla Spagna

Calciomercato Juventus, ecco Marcelo: il brasiliano potrebbe raggiungere l’amico CR7 in bianconero

Hanno condiviso attimi eterni, trofei indimenticabili e parliamo di Marcelo e Cristiano Ronaldo, calciatori che potrebbero presto ritrovarsi alla Juventus. Ebbene sì, le notizie che arrivano dalla Spagna raccontano di uno scenario di calciomercato molto interessante, che riguardano il calcio italiano in prima linea. Il calciatore brasiliano potrebbe essere giunto al capolinea della sua avventura in Spagna e al Real Madrid. Il club dei blancos potrebbe decidere, in comune accordo con lui, si chiudere l’esperienza durata praticamente 13 anni.

Juventus, Marcelo in Serie A: Andrea Agnelli scende in campo per piazzare il super-colpo

Stando a quel che rivelano i colleghi iberici del Todofichajes.com, la Juventus non avrebbe mai mollato la presa per Marcelo. Il calciatore brasiliano è finito al centro delle voci per il prossimo calciomercato, considerando la sua esperienza arrivata alla fine di un ciclo con il club di Madrid. Al Real, infatti, potrebbe dire addio. A pensare ad un assalto sarebbe Andrea Agnelli in prima persona, pronto a fissare nuovi contatti con l’entourage del giocatore. Sul piatto i 15 milioni di euro, il patron dei bianconeri è pronto a piazzare un colpo fondamentale per il 4-3-3 di Maurizio Sarri. Il brasiliano, infatti, andrebbe a piazzarsi sulla corsia mancina risolvendo un grosso grattacapo all’allenatore toscano.