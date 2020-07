L’allenatore dei bergamaschi, Gian Piero Gasperini, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky‘ dopo la vittoria contro la Sampdoria.

Le parole di Gasperini dopo Atalanta-Sampdoria

Terminata la partita tra Atalanta e Sampdoria che ha visto vincere i neroazzurri per 2-0 contro una buona squadra come quella blucerchiata, l’allenatore della ‘Dea‘ Gian Piero Gasperini ha parlato davanti alle telecamere di ‘Sky‘. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Scudetto? Non è nei nostri piani. La partita di sabato contro la Juventus sarà molto difficile, affronteremo la squadra più forte in questo campionato. Il nostro obiettivo è quello di piazzarci in zona Champions, anche se la Roma e Napoli stanno facendo grandi cose. Puntiamo al secondo posto. La Sampdoria è una squadra molto difficile da affrontare, è stata una battaglia e siamo stati molto bravi questa sera. Ci siamo adattati al loro gioco, con forza e intensità siamo riusciti ad avere la meglio su di loro. Io sottovaluto in carriera? Assolutamente no, sono felice di quello che ho fatto. Qui all’Atalanta c’è un clima fantastico, sono felice perché sappiamo vincere in tanti modi. Ad esempio stasera è stata una vittoria entusiasmante. Questa è una squadra quasi identica allo scorso anno, si sono aggiunti solo Muriel, Malinovskyi e qualche altro giovane. Bergamo ha subito una tragedia e la città non vede l’ora di reagire. Quello che è successo qui ha compattato ancora di più la squadra, ci sentiamo tutti coinvolti ma tutti abbiamo la forza di reagire e di rinascere. Chi prenderemo in Champions? Sicuramente una delle favorite”.

