Lecce-Lazio è stata l’ennesima sconfitta della squadra di Simone Inzaghi post Covid 19. Forse una delle peggiori, visto che la portata della partita e che la Juventus ha poi perso contro il Milan. La Lazio avrebbe potuto recuperare punti e invece così non è stato. Intanto, un episodio avvenuto durante la partita è stato sanzionato in queste ore. Il Giudice Sportivo ha emanato il verdetto riguardo il morso di Patric a Donati.

Lecce-Lazio. Patric espulso dopo un morso

L’episodio del rosso è avvenuto nel finale di partita, esattamente al 3 minuto di recupero. La Lazio aveva speso tantissime energie mentali e fisiche, dopo essere passata in vantaggio, infatti, la squadra di Inzaghi è stata rimontata dal Lecce. Nel finale durante gioco fermo Patric ha morso Donati sul braccio che era davanti a lui. L’arbitro ha dovuto consultarsi con il quarto uomo per poi prendere la decisione di espellere il calciatore. Intanto è arrivata la squalifica.

Lazio, la squalifica di Patric dal Giudice Sportivo

Arriva la decisione ufficiale da parte del Giudice Sportivo riguardo gli squalificati per le prossime partite. Per Patric della Lazio, è arrivata la dura sanzione di 10 mila euro più quattro giornate di squalifica. Il difensore dovrà saltare partite importanti per la conclusione della stagione come: Lazio-Sassuolo, Udinese-Sassuolo, Juventus-Lazio e Lazio-Cagliari.