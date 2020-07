Serie A, risultati e tabellini della 31ª giornata – LIVE

Torino-Brescia, Roma-Parma, Atalanta-Sampdora e Bologna-Sassuolo: queste le gare del mercoledì sera per quanto riguarda la tornata n.° 31 del campionato di Serie A.

Serie A, i risultati del mercoledì

Dopo Genoa-Napoli e Fiorentina-Cagliari, è la volta delle altre 4 partite di questo mercoledì. Spicca la sfida tra giallorossi e gialloblu, ma anche Atalanta e Sampdoria è una gara ad alto tasso di spettacolarità, così come il derby emiliano. Torino-Brescia è invece la partita dove c’è più da perdere, visto lo scontro salvezza.

Torino-Brescia 0-1

Verdi prende una traversa all’inizio del match, poi al 21′ arriva il gol di Torregrossa. L’attaccante sfiora il bis, mentre i granata ci provano con Zaza e Belotti nel finale di primo tempo.

Il tabellino

Gol: 21′ Torregrossa

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Meité, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti. All. Longo

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Martella; Bjarnason, Tonali, Dessena; Spalek; Torregrossa, Donnarumma. All. Lopez

Roma-Parma 1-1

Buon inzio dei padroni di casa che trovano il gol con Kucka: lo slovacco realizza dal dischetto dopo l’intervento del VAR che ha fatto notare all’abitro un fallo in area di Cristante su Cornelius. La Roma è cresciuta con il passare del tempo. Prima Pellegrini colpisce un legno, poi arriva il pareggio di Mkhitaryan, infine occasione invitante ma non colta per Ibanez di testa.

Il tabellino

Gol: 9′ rig. Kucka (P), 43′ Mkhitaryan (R)

ROMA (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko. All. Fonseca

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Barillà, Hernani, Kucka; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa

Ammoniti: Cristante

Atalanta-Sampdoria 0-0

Partita molto tirata. Due grandi chances per parte nel primo tempo: Zapata e Hateboer sfiorano il gol per i padroni di casa, Murru e Depaoli per la Samp. Degno di nota anche un bel mancino dalla distanza di Gabbiadini.

Il tabellino

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Depaoli, Thorsby, Linetty, Ekdal, Jankto; Gabbiadini. All. Ranieri

Ammoniti: Djimsiti (A), Thorsby (S)

Bologna-Sassuolo 0-1

La squadra di Mihajlovic comincia bene con una traversa di Palacio, poi alla lunga viene fuori il Sassuolo che si rende pericoloso con Rogerio e Defrel. Una possiibilità arrica anche per Bani, fermato in maniera miracolosa da Chiriches. Nel finale di tempo gran gol di Berardi.

Il tabellino

Gol: 41′ Berardi

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks; Schouten, Medel, Svanberg; Orsolini, Palacio, Barrow. All. Mihajlovic

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Peluso, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Defrel, Haraslin; Caputo. All. De Zerbi

Ammoniti: Medel (B), Haraslin (S)