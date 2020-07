Notizie Verona, l’Inter è la peggiore per Juric: la conferenza

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico degli scaligeri ha sottolineato davanti ai giornalisti presenti sottolineando un record lodevole per gli uomini di Conte.

Juric: “I nerazzurri sono quelli che ci hanno messo più in difficoltà”

Dopo le parole di Conte, arrivano anche quelle del tecnico dell’Hellas Verona: “In questo settimane non possiamo parlare di veri allenamenti, ma di fasi di recupero tra una gara e l’altra. I calciatori stanno facendo un lavoro incredibile, stanno superando stanchezza e problemi fisici. Sono molto attaccati alla maglia, oltre ogni previsione. L’Inter? Fino a questo momento è la squadra che ci ha messo più in difficoltà, sono ovviamente molto forti. Non sono alla ricerca di scusanti, proveremo a fare la nostra gara con la nostra mentalità. Voglio vedere una squadra sempre molto motivata, e sono sicuro di poter garantire sempre il massimo“.

Sui singoli che scenderanno in campo contro l’Inter

“Dovremo scendere in campo con lo spirito-Hellas. Poi ci potranno essere delle difficoltà, infortuni, squalifiche, ma non ammetto passaggi a vuoto o mancanza di concentrazione. Amrabat? Ha fatto diverse gare a ritmi impressionanti, va sempre oltre quelli che sono i suoi prblemi fisici o infortuni. Salcedo e Pessina hanno proferito belle parole parlando di me? Ho una buona realzione con tutti, ma prima dell’aspetto emotivo serve essere professionali coi calciatori: io la penso così“, conclude il mister.