Il presidente dei rossoblù, Tommaso Giulini, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport‘ dopo il pareggio tra Fiorentina e Cagliari.

Le parole di Giulini dopo Fiorentina-Cagliari

Terminata la partita tra Fiorentina e Cagliari, il presidente dei sardi ha parlato davanti alle telecamere di Sky. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Europa? Parliamo prima della salvezza che finalmente abbiamo conquistato grazie a questi ragazzi, ci siamo arrivati con 7 giornate di anticipo e con grande sacrificio. Le assenza sono pesantissime, anche oggi mancavano Pereiro, Pellegrini, Pavoletti, Pisacane, Carboni e Oliva. E’ complicato perché giocare ogni tre giorni è difficile. Stiamo andando sempre avanti con gli stessi in queste partite ed è veramente dura. I ragazzi stanno dando tutto. L’Atalanta ci ha spremuto , abbiamo affrontato i bergamaschi per 70 minuti in dieci. Abbiamo ancora 21 punti a disposizione, vediamo come concludere la stagione. Il primo regalo che vorrei fare ai tifosi è quello di riaprire gli stadi. Giocare senza pubblico è bruttissimo, magari giocare a porte aperte contro la Juventus per festeggiare il centenario sarebbe l’ideale. Nainggolan? Vedremo, ancora non posso rispondere a questa domanda“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fiorentina-Cagliari 0-0, risultato e tabellino: primeggiano i portieri al Franchi