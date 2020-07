Fiorentina-Cagliari, bufera su Chiesa: interviene Iachini

Termina a reti inviolate la sfida del Franchi: Cagliari e Fiorentina si dividono il bottino con uno 0-0 che lascia più contenti gli ospiti rispetto ai padroni di casa.

Le parole di Iachini dopo la partita

Dopo lo 0-0 contro il Cagliari, Beppe Iachini è intervenuto ai microfoni di Sky. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Si poteva segnare, siamo partiti con le 3 punte davanti. Abbiamo avuto delle occasioni, colpito pali nelle ultime partite. La squadra però fa provato a far gol, a vincere, abbiamo avuto occasioni importanti con Caceres e Kouamé. Abbiamo provato di tutto e di più, c’è rammarico. Ci sta mancando un po’ la fase conclusiva, a volte anche un pizzico di sfortuna. Chiesa? Niente di particolare, gli si è complicata la partita con l’ammonizione. Sta facendo buone gare, giocare senza allenarsi è particolare per tutti. Lui era un po’ timoroso, non voleva prendere il secondo giallo, e quindi ad un certo punto ho preferito non rischiare. Dobbiamo essere più bravi, con 16 tiri in porta non abbiamo fatto neanche un gol. Ribery ha fatto una buona gara, nel primo tempo ci è andato vicino, sta dando tanto in termini di impegno, giriamo pagina pensando alla prossima, c’è bisogno di fare altre belle partite. Castrovilli aveva una caviglia gonfia, era difficile da utilizzare. I recuperi possono essere diversi in un periodo come questo. Kouamé? Sono felice, lo stiamo monitorando, il reinserimento va fatto in un certo modo, il lockdown non ha aiutato, si valuterà di volta in volta”.