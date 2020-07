Calciomercato Udinese: De Paul vicino all’addio

Udinese, Rodrigo De Paul può partire. Il centrocampista dell’Udinese, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, a fine anno lascerà il Friuli.

Udiense, De Paul pronto all’addio

Il calciatore argentino dovrebbe salutare tutti a fine anno. Mentre il club corre verso la salvezza, diversi club proveranno a strapparlo alla famiglia Pozzo.

In estate la Fiorentina si era mossa con molta decisione per portarlo in riva all’Arno.

Tuttavia l’offerta da 28 milioni di euro non era stata sufficiente. E tuttora la proprietà friulana valuta la sua stella sudamericana ben 40 milioni di euro. Una cifra che, già nell’era pre-Covid, era ritenuta alta.

Udinese, gli agenti premono per l’addio

In questo intreccio pesano molto le parole spese nei mesi scorsi dalla società con i rappresentanti e i vertici friulani.

Arrivato nel 2016 con un investimento di appena 3 milioni, il giocatore è diventato titolare dell’argentina. Tant’è vero che si era parlato a lungo anche di Inter e Atletico Madrid, oltre che della stessa Fiorentina. Tutte opportunità sfumate anche la volontà dell’Udinese che tuttavia ora cozza con quella del calciatore.

A Firenze chi lo vorrebbe è Daniele Pradè, il d.s. viola che proprio nella sua esperienza friulana aveva conosciuto Rodrigo. Ora il dirigente della Fiorentina vorrebbe tornare a lavorare con lui a Firenze.