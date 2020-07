Il Milan ha ribaltato clamorosamente la gara contro la Juventus, vincendo per 4-2 grazie alle reti di Ibrahimovic, Kessie, Leao e Rebic. Rafael Leao ha parlato di calciomercato e del suo futuro al Milan.

Milan, Leao: “Continuiamo a lavorare. Resto qui!”

La rimonta da 0-2 a 3-2 è stata completata da Rafael Leao, bravo a sfruttare un contrasto a centrocampo tra Ante Rebic e Daniele Rugani al 67′. Leao ha analizzato la gara ai microfoni di DAZN e ha parlato anche del suo futuro, regalando un sorriso ai tifosi del Milan anche in fase di calciomercato

“Abbiamo continuato a fare il nostro lavoro nonostante lo svantaggio, abbiamo meritato la vittoria. La reazione della squadra è importante, abbiamo lottato con tutte le nostre forze“.

Resta l’amaro in bocca per quello che poteva essere? “Sì ma mancano ancora tante partite per risalire la classifica e centrare i nostri obiettivi. Ibrahimovic? Mi ha sempre dato consigli da quando è arrivato e mi ha detto che posso fare benissimo al Milan, che posso fare la differenza“.

Futuro? “Resto qui!”

MILAN-JUVENTUS: LA SINTESI DELLA GARA

