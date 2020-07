Calciomercato Milan: ecco i primi due colpi di Rangnick

Milan, Ralf Rengnick ha scelto: vuole due colpi dalla Bundesliga. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport il manager tedesco ha in mente due acquisti per il suo Milan

Calciomercato Milan: due acquisti targati Rangnick

Arrivano entrambi dal nord della Germania e Ralf Rangnick potrebbe essere il regista della doppia operazione. In attacco il Milan insegue Patrick Schick visto anche che era stato proprio lui a volerlo al Lipsia, mentre Milot Rashica ha attirato le attenzione del manager al Werder Brema. In silenzio il Milan ha cominciato a lavorare per agganciarli.

Le due offerte

In attacco il Milan punterà sull’attaccante della Roma. Schick si è imposto nella Sampdoria tre estati fa; aveva attirato le attenzione di tutti dal Milan, alla Juve, passando per l’Inter. Ma alla fine aveva avuto la meglio la Roma mettendo sul tavolo 40 milioni di euro. Un’operazione nata per assegnargli l’eredità di Dzeko, ma quel passaggio di consegne non è mai avvenuto nonostante quello fosse il colpo più oneroso della storia della Roma.

Ora il calciatore è al Lipsia che ha deciso di non riscattarlo per 28 milioni di euro. Potrebbe ancora mettersi in vetrina nei quarti di finale di Champions League, ma in sostanza il suo futuro non è scritto.

E qui entra in scena il Milan, a caccia di un goleador. La Roma avrebbe bisogno di contati e i vertici rossoneri hanno sussurrato la loro prima offerta: si parte da venti milioni. Per l’esterno, invece, il Milan ha pronti 15 milioni di euro.