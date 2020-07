La sconfitta di ieri sera a San Siro contro il Milan ha acceso le spie rosse alla Juventus che è molto impegnata in fase di calciomercato per regalare a una squadra sui fiocchi.

Calciomercato Juventus, si punta Gosens: le ultime

Una delle falle maggiori è arrivata dalla fascia sinistra in cui l’adattato Danilo non ha reso al meglio e l’ingresso di Alex Sandro non ha migliorato la situazione. Per questo la Juventus intende correre ai ripari e sta pensando all’ingaggio di Robin Gosens, una vera e propria rivelazione della Serie A con l’Atalanta. Stando a quanto riporta calciomercato.com, il terzino tutta fascia dell’Atalanta, è nel taccuino di Fabio Paratici ma è ancora sotto esame. Il motivo? Potrebbe non essere adatto al 100% alle richieste tattiche di Maurizio Sarri. Con l’Atalanta i rapporti di calciomercato sono ottimi e la Juventus potrebbe pensare di affondare il colpo nelle prossime settimane.

Gli altri nomi per la fascia

I bianconeri, intanto, sondano anche altri terreni. Si segue anche Emerson Palmieri, terzino italo-brasiliano in uscita dal Chelsea e molto gradito dalla Juventus. La concorrenza, però, è tanta e arriva proprio dalla Serie A perché ci sono Antonio Conte e Beppe Marotta pronti all’assalto per migliorare la fascia sinistra. Da valutare, poi, anche la carta Luca Pellegrini, attualmente al Cagliari che a fine anno tornerà alla Continassa.

