Roma, c’è l’infortunio: nuova emergenza per Fonseca

Roma, infortunio Smalling: condizioni e tempi di recupero dell’inglese

Non è una situazione piacevole quella vissuta all’interno della Roma. Come se non bastasse, oltre ai risultati che non arrivano, c’è l’infortunio per Smalling. Paulo Fonseca, appunto, oltre a dover cercare di capire come risolvere i problemi della squadra, perde uno dei suoi perni migliori. Contro il Napoli, nella sfida di domenica disputata al San Paolo, il calciatore è uscito malconcio, chiedendo il cambio nel corso della stessa partita. Attraverso degli esami strumentali, sono venute fuori le sue condizioni. Ecco quanto annunciato dal club giallorosso.

Roma, infortunio Smalling: 10 giorni fuori, ecco quali match salterà l’inglese

E’ la Roma che, attraverso il proprio sito ufficiale, annuncia con un comunicato le condizioni di Chris Smalling dopo l’infortunio subito a Napoli. “Il difensore inglese si è sottoposto agli esami del caso e dovrà fermarsi per 7-10 giorni a causa di un problema agli adduttori”. Il calciatore dunque salterà le prossime sfide di Serie A. La prima in cui non si vedrà tra i convocati il calciatore ex Manchester United è quella di domani contro il Parma, poi sarà assente contro il Brescia pure. Il ritorno, stando a quelli che sembrano essere i tempi di recupero, sarebbe previsto per il 15 luglio, nella sfida contro l’Hellas Verona.