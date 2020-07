Oroscopo di domani 8 luglio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox 8 luglio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Progetti concreti e validi stuzzicheranno la tua voglia di cambiare. C’è da fare i conti però con quello che è il rapporto di coppia. Alcuni contrasti vissuti con la tua persona amata potrebbero mettersi d’ostacolo.

Toro. Stanchezza in arrivo, ci sono dei cambiamenti in vista che ti stanno togliendo energia. Per quelli nati sotto il segno del Toro, maggiori sicurezze arriveranno nel prossimo autunno.

Gemelli. Calo fisico in arrivo, in particolar modo dal pomeriggio. Nei giorni scorsi hai faticato tanto, sin dal primo giorno della settimana. Questo porterà ad avere delle discussioni e momenti di tensioni anche con i tuoi cari. Hai bisogno di capire cosa vuoi realmente nella tua vita.

Cancro. Lascia perdere le tensioni e le discussioni, una situazione di forte nervosismo potrebbe causarti problemi nel lavoro. Hai bisogno di affrontare le questioni lavorative con maggiori lucidità, Giove e Saturno non saranno dalla tua.

Leone. Luna contrariata, vivrai una giornata ricca di tensione. Alcuni problemi legati al lavoro verranno fuori e dovrai essere bravo a mantenere la calma. Un po’ di pazienza, questa sarà la giornata più impegnativa delle settimana. Andrà meglio nel week-end.

Vergine. Sei molto determinato sul lavoro, luogo e posto nel quale dai sempre tutto te stesso. Alcune forze verranno meno, ma è il momento clou post-lockdown, per questo è normale tornare a casa con qualche stanchezza in più. Nel week-end avrai modo di recuperare, vivendo un momento di totale relax.

CLICCA QUI PER LEGGERE L’OROSCOPO DEL GIORNO

Oroscopo di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Nuovi progetti all’orizzonte, hai voglia di cambiare la tua vita e farlo in maniera forte. Alcune situazioni non ti piacciono, tra quelle che vivi nel tuo quotidiano, ed è la cosa più giusta sarebbe quella di rivoluzionare tutto. Hai bisogno di prendere però delle decisioni importanti e ci vorrà coraggio.

Scorpione. Stanchezza, naturale averne. Il caldo comincia a farsi sentire, il lavoro si è intensificato e sei tornato a pieno regime con quanto stress accumulavi prima del lockdown. I sentimenti ti aiuteranno a vivere meglio questo momento.

Sagittario. Giornata molto energica quella che vivrai in questo mercoledì. Stando a quanto avvisa l’oroscopo di Paolo Fox, ci sarà molta voglia di rimetterti in gioco, in particolar modo per quel che concerne i sentimenti. Sarà importante fare nuove conoscenze.

Capricorno. Luna dissonante, controlla le tue finanze. Ci saranno difficoltà economiche in questo periodo e anche per quel che riguarda i rapporti con le persone a te care. Da settembre cambieranno un po’ le cose.

Acquario. Periodo complesso, che ti porta spesso ad essere irritato quando qualcuno viene a darti dei consigli. Hai Urano in opposizione, così come succederà con Saturno: l’astrologo Paolo Fox traduce il tutto spiegando che ci sarà una vera e propria rivoluzione nella tua vita.

Pesci. E’ giunto il momento di affrontare le cose, prima con te stesso e poi pure con gli altri. A fine luglio terminerà questo periodo negativo, hai solo bisogno di una resa dei conti in questo mese difficoltoso per poter chiudere con il tuo passato.

Oroscopo squadre: Genoa-Napoli

E’ il momento di cambiare rotta, la Luna sarà favorevole nella serata di questo mercoledì, per il Napoli di Gennaro Gattuso. Non ha intenzione di mollare la scia dell’Atalanta, nonostante l’enorme distanza. E’ per questo che, ai danni del Genoa, il club partenopeo riuscirà a trovare i tre punti.