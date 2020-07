Dopo la rapina subita due giorni fa nella sua abitazione, arrivano i primi pareri sul furto che ha colpito il campione dei viola.

Rita Antognoni difende Ribery: “Ci siamo passati anche noi“

Il furto che ha subito l’ex Bayern Monaco, Franck Ribery, sta facendo molto discutere. L’attaccante francese ha filmato ciò che è accaduto nella sua abitazione, postandolo sul suo profilo ufficiale ‘Instagram‘. Ha messo in dubbio anche la sua permanenza nella città di Firenze, dove è arrivato solo la scorsa stagione. Da una parte ci sono stati messaggi di grande solidarietà verso Ribery, dall’altra un po’ meno. Alcuni tifosi pensano che quello del campione sia stato un pretesto per andare via dall’Italia.

A difendere l’attaccante ci ha pensato Rita Antognoni, moglie dell’ex calciatore viola Giancarlo. In un post su ‘Facebook‘ ha scritto: “Quando una persona torna a casa e la trovi completamente distrutta o sottosopra è una cosa terribile perché è come se avessero violato la tua intimità. Ci siamo passati anche noi, ci hanno portato via TUTTO! Non sono riuscita più a dormire da qual giorno e ho iniziato ad odiare la mia abitazione perché non mi sentivo più sicura e infatti abbiamo cambiato casa“.

Ancora Antognoni: “Capisco la rabbia di Ribery“

“Solo chi ha subito una cosa del genere può capire quello che si prova in questo momento. Mi sembra ovvio che il calciatore ha avuto paura per la sua famiglia, ma non penso minimamente che ce l’abbia contro Firenze. In questi mesi ha dimostrato tutta la sua professionalità e l’attaccamento alla maglia. Speriamo che il tutto si possa risolvere tranquillamente. W la Fiorentina“, ha così concluso la moglie dell’ex centrocampista.