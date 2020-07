Il Napoli del futuro come piace a De Laurentiis: età media inferiore ai 20 anni (FOCUS CM24)

Il Napoli, dopo quattro partecipazioni di fila alla Uefa Champions League, la prossima stagione ripartirà quasi sicuramente dall’Europa League. Questo avviene proprio in un momento di fine ciclo nel club di Aurelio De Laurentiis per diversi top player. Sembrava la fine di un ciclo per Mertens, ma alla fine il belga ha rinnovato ancora una volta, mentre non sarà così per altri pilastri della rosa come Koulibaly, Allan, Milik e Callejon. La società è pronta a ripartire con un nuovo progetto, puntando come sempre sui giovani.

Il Napoli del futuro nelle mani di Gattuso

E’ stato lo stesso allenatore del Napoli a confermare che gran parte della rosa resterà anche per la prossima stagione. Gennaro Gattuso si è guadagnato la fiducia della società dopo le tante vittorie conquistate in questi mesi e la vittoria della Coppa Italia in finale con la Juventus. Per questo la società già da gennaio ha iniziato a costruire una rosa perfetta per il suo stile di gioco. Nella prossima sessione di calciomercato potrebbero arrivare innesti importanti e giovani come Gabriel e Osimhen dal Lille, richiesti esplicitamente dal tecnico calabrese. Ma non sono gli unici, perché tra i tanti profili giovanissimi seguiti da Cristiano Giuntoli c’è anche Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 dell’Empoli e considerato uno dei migliori talenti nel suo ruolo. Empoli che con il Napoli ha ottimi rapporti e negli anni ha chiuso tantissimi colpi, gli ultimi Hysaj, Valdifiori, Tonelli e Di Lorenzo.

I giovani del Napoli che potrebbero far parte della prima squadra, la formazione

All’attuale rosa con il passare del tempo potrebbero essere aggregati diversi giovani che in futuro possano poi esplodere. Promossi dalla Primavera Idasiak tra i pali con Zanoli e Senese in difesa. In attacco qualità e rapidità proveniente direttamente dal settore giovanile con l’Under 17 Umile, Vrakas e Gaetano. Quattro i nuovi arrivi: Gabriel in difesa e Osimhen in attacco dal Lille, il terzino mancino Karbownik dal Legia Varsavia e il centrocampista Ricci dall’Empoli. Confermato solo Elmas, il più giovane dell’attuale prima squadra. Questa la formazione del Napoli del futuro di Calciomercato24.com, con età media di 19,5 anni:

NAPOLI (4-2-3-1): Idasiak; Karbownik, Gabriel, Zanoli, Senese; Elmas, Ricci; Umile, Vrakas, Gaetano; Osimhen. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Di Giuseppe Foria