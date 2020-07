Lazio, Inzaghi: “Scudetto? Successe cose imprevedibili”

Inzaghi dopo la gara contro il Lecce

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta subita contro il Lecce.

Le parole di Simone Inzaghi a Sky Sport

Infortuni? «Il problema è che siamo arrivati con dei problemi tra i nostri calciatori una volta terminata la sosta. Nella settimana della partita con l’Atalanta ci sono capitati tanti infortuni e questi ci hanno limitato nelle rotazioni. Purtroppo i ragazzi non hanno potuto gestirsi e stare meglio nelle gare in fila».

Scudetto? «Posso solo ringraziare questi ragazzi per quello che hanno fatto non solo in questa stagione ma in tutte queste 4 annate con me. È normale che c’è dispiacere dopo quello che avevamo visto in campo fino alla sosta. Sono cose imprevedibili che nessuno poteva sapere come sarebbe andata».

Scelte? «Hanno giocato giocatori indisponibili. Penso a Leiva, Cataldi, Milinkovic. Sono venuti a mancare calciatori per noi fondamentali. In queste due partite neanche gli episodio ci hanno girato bene. Gabriel ha fatto delle parate strepitose ed ha tenuto in piedi il Lecce. Non me la sono sentita di fare entrare in queste partite calciatori giovani e della Primavera, erano gare importante e potevano segnarli e segnarci».