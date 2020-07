Calciomercato Pescara, Andrea Sottil è il nuovo allenatore (UFFICIALE)

Dopo l’esonero, nella giornata di ieri, di Nicola Legrottaglie la società abruzzese ha annunciato il nome del nuovo tecnico.

Ad Andrea Sottil il compito di risollevare la squadra

4 punti nelle ultime 4 partite. Un bottino magro per il club di Daniele Sebastiani che, nel primo pomeriggio di ieri, ha sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Nicola Legrottaglie. La squadra era stata affidata temporaneamente a Bruno Nobili. E’ di pochi minuti fa la notizia ufficiale del nome del nuovo tecnico: si tratta di Andrea Sottil, ex tecnico del Catania e del Livorno. Vecchia conoscenza della Serie A (è stato difensore per anni con le maglie di Atalanta e Udinese), Sottil avrà il difficile compito di salvare la squadra che è al tredicesimo posto in classifica, a tre punti dalla zona play-out.

Questo il comunicato ufficiale della società biancoazzurra: “La Delfino Pescara 1936 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra ad Andrea Sottil che già da oggi guiderà la squadra nella sessione di allenamento. La presentazione del nuovo tecnico #BiancAzzurro sarà svolta in concomitanza della conferenza pre gara #PescaraPerugia in programma giovedì mattina”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Pescara, esonerato Legrottaglie: squadra a Bruno Nobili (UFFICIALE)

Per Sottil è il debutto in Serie B

Contro il Perugia, il neo tecnico abruzzese esordirà nel campionato cadetto. Dopo aver militato per anni tra Serie D e Serie C, l’ex difensore è finalmente pronto ad iniziare questa nuova avventura.