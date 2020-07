Calciomercato Napoli, Pellegrini per la fascia: la situazione

Il Napoli pensa al mercato, e pensa soprattutto alla situazione legata ad Arek Milik. Il centravanti polacco è continuamente sondato dalla Juventus, la quale starebbe pensando ad un assalto vero e proprio. La sensazione però è che tra le due parti possa nascere un’operazione molto più complessa. Tra i vari dialoghi si è infatti parlato anche di Luca Pellegrini.

Ultime Napoli: tutto rimandato per Pellegrini

Pellegrini ha sicuramente disputato un’ottima stagione in forza al Cagliari, e per questo non è affatto escluso che la Juventus possa reinserirlo in rosa per utilizzarlo per il prossimo campionato. Il giovane terzino ha infatti attirato l’attenzione della Vecchia Signora, la quale però si trova di fronte ad un bivio: o tenerlo o lasciarlo partire in un’eventuale affare Milik. Ebbene si, perchè per il polacco difficilmente verranno investiti 50 milioni, piuttosto verrà sacrificato qualche elemento. Il Napoli apprezza parecchio il giocatore, ma per ora è tutto rimandato: i due club ne riparleranno in seguito anche con Raiola, agente del ragazzo. Questa la notizia riportata da cm.com.

Pellegrini e l’intreccio con Milik

Il futuro di Pellegrini è ancora incerto, ma è ovvio ed evidente di come dipenda da quello di Milik. L’intreccio è palese, e per il terzino restano due opzioni in ballo. Intanto il Napoli pensa a come gestire Milik, poi il resto verrà in seguito.

