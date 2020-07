Calciomercato Napoli, beffa Osimhen: una big italiana è piombata su di lui

Calciomercato Napoli, su Osimhen non c’è solo il club azzurro clamoroso scenario di mercato che arriva dalla Francia

Il calciomercato del Napoli e dell’intera Serie A si è infiammato con l’affare Osimhen. Il talento nigeriano potrebbe approdare nel massimo campionato italiano, ma forse non grazie all’intuizione di Aurelio De Laurentiis e del suo direttore sportivo, Cristiano Giuntoli. Sì, perché clamorosamente ci sarebbe finita l’Inter sul calciatore del Lille, club nerazzurro pronto a beffare i rivali del Napoli, sul mercato.

Napoli, concorrenza italiana: l’Inter piomba su Osimhen

Nel corso di questi giorni vi abbiamo raccontato dello scenario di calciomercato che vede protagonista il Napoli e Victor Osimhen, con gli affari tra le due società che potrebbero concludersi. Ma se Aurelio De Laurentiis ha fretta è proprio perché teme l’incredibile concorrenza che potrebbe esserci sul ragazzo. E, stesso dalla Francia, arrivano news interessanti proprio in chiave mercato. Direttamente dai colleghi transalpini de Le10Sport, ci sarebbe la clamorosa notizia di Suning pronto a beffare il presidente azzurro. Un’offerta pronta di 80 milioni, per tentare di strappare il giocatore al Napoli, ma la via da percorrere sembra piuttosto complessa per Giuseppe Marotta: il calciatore sembra aver voglia di azzurro.