La Lazio ha perso ancora, questa volta al Via del Mare contro il Lecce. Iglil Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato del prossimo possibile colpo di calciomercato: Marash Kumbulla.

Calciomercato Lazio, Tare: “Faremo sforzo enorme per Kumbulla”

Intervenuto a Sky Sport, il direttore sportivo ha spiegato a che punto è la trattatova per il difensore italo-albanese del Verona.

“Non sta cambiano la politica societaria. Le voci non sono vere, non abbiamo mai offerto 30 milioni di euro. Può essere una pedina importante per il futuro della squadra, potrebbe rappresentare un’opportunità. Faremo uno sforzo dentro le nostre possibilità, ma senza snaturarci e facendo le cose per bene. Faremo una squadra ancora competitiva per la prossima stagione”.

Intanto i biancocelesti hanno perso ancora in Serie A, allontanandosi dal primo posto. La Juventus è in campo contro il Milan e cercherà di allungare ancora di più sui biancocelesti. Sarri attenderà il risultato di questa sera per capire se potrà far riposare qualcuno dei suoi in vista delle tour de force di fine mese che prevederà, poi, anche l’inizio della Champions League. Seconda sconfitta consecutiva per i ragazzi di Simone Inzaghi che sono sembrati, anche oggi, molto stanchi e poco determinati. Tra i peggiori in campo Ciro Immobile, assente la scorsa gara e impalpabile oggi.