Calciomercato Juventus, accordo con Milik: le cifre dell’operazione

La Juventus si concentra sul reparto offensivo, e spera di prendere un attaccante il prima possibile. Se da una parte è facilmente pronosticabile l’addio di Higuain, dall’altra parte sembra sempre più vicino l’arrivo di Milik. Per il colpo polacco ci sono delle novità molto importanti.

Ultime Juventus: accordo per Milik, le cifre

Milik è l’obiettivo principale per l’attacco bianconero, e il p0lacco non ha mai nascosto la sua tentazione nel passare ai bianconeri. Una decisione che dapprima ha fatto infuriare ADL, e che in queste ultime ore sembrerebbe aver preso finalmente forma. L’ex Ajax ha voglia di Vecchia Signora, e proprio a tal proposito è giunta una notizia poco fa. Stando a quanto riportato da ‘Il Mattino’, la Juventus avrebbe già raggiunto l’accordo con il bomber polacco sulla base di un contratto quinquennale da 4,5 milioni di euro a stagione per un totale di 22,5 milioni. Ora per chiudere la trattativa potrebbero bastare anche 40 milioni di euro, con De Laurentiis che continua a restare sulle proprie richieste.

Colpo Milik: niente contropartita?

La Juventus spera di chiudere il colpo Milik per 40 milioni di euro, e in tal caso è possibile che nella trattativa non vengano inserite delle contropartite. Questa ipotesi però continua a tenere botta, con Luca Pellegrini che resta uno dei profili più graditi.

