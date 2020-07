Calciomercato Juventus, il centrocampista arriva a rate

“Se non puoi comprare una casa, vai in affitto”: l’incipit di Tuttosport spiega la volontà della Juventus di arrivare a tutti i costi al prossimo colpo per il centrocampo.

Jorginho a rate, la Juve ci prova

La massima iniziale è attribuita a Fabio Paratici, che poi spiegò anche come trasportare il concetto nel calcio: “Se non puoi acquistare un calciatore, lo prendi in prestio il più a lungo possibile, poi provi a riscattarlo”. Tale massima diede vita all’affare Cuadrado, il cui prestito fu pagato 5 milioni di euro a stagione per 2 anni consecutivi: alla fine il colombiano si trasferì a Torino a titolo definitivo, grazie al pagamento di un conguaglio di 15 milioni (25 milioni in tutto quindi).

Per Jorginho il discorso sarà esattamente lo stesso: impossibile pagare i 40 milioni che chiede oggi il Chelsea, meglio procedere con il prestito, scrive Tuttosport, anziché continuare a tentare i Blues con offerte di scambi con Ramsey o Rabiot. Anche perché in questo momento, non è che che il brasiliano a Londra il campo lo stia vedendo tantissimo. Per Lampard il titolare davanti alla difesa è Kante, con Jorgi a fargli semplicemente da alternativa.

