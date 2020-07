Atalanta, Gasperini: “Il clima sta facendo danni”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha così prima della partita di domani contro la Sampdoria nel corso di un’intervista concessa al sito ufficiale del club orobico.

Atalanta, Gasperini in “conferenza” prima della gara contro la Sampdoira

“I numeri dicono tutto, ma ancora non abbiamo raggiunto i traguardi che ci siamo prefissati, serve prima la matematica. I margini di miglioramento? Anche le grandi squadre li hanno, figuriamoci se non possiamo ancora migliorare in campo quello che stiamo facendo.

Lo spirito è molto buono, mi è piaciuta anche la partecipazione e l’inserimento dei calciatori giovani e che devono fare ancora esperienza. Tutto questo rende la squadra migliore. All’andata abbiamo avuto delle difficoltà a costruire gioco contro la formazione di Ranieri, avevamo delle defezioni. Sappiamo benissimo che la Samp è una buona squadra, con queste due vittorie si è allontanata da quella zona rossa di classifica che non ti rende tranquillo.

Non sarà una partita facile e non sarà diversa dalle sfide con Lazio e Napoli. Con Samp e Brescia dobbiamo trovare punti per arrivare a quello che è il nostro obiettivo.

Caldo? È un campionato sicuramente diverso rispetto a marzo, soprattutto per la frequenza e la difficoltà di scendere in campo in queste condizioni.

L’atmosfera è diversa, poi non ci sono tofosi, ma non è meno complicato. È difficile, ma devi essere concentrato e star bene fisicamente: con questo clima rischi da un momento all’altro di piantarti.”