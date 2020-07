Roma, Zaniolo si riprende i giallorossi. L’agente: “Era felicissimo, ecco cosa ha fatto”

Ieri è tornato in campo dopo 175 giorni dal delicatissimo infortunio al ginocchio. La stagione, nel momento dell’operazione, sembrava finita e l’opportunità Europei era sempre più lontana. Ma Nicolò Zaniolo, favorito dallo stop ai campionati, durato tre mesi, è potuto tornare al meglio e ora vuole riprendersi la Roma, in Serie A e in Europa League.

Roma, Fonseca ritrova il suo pupillo

Con il Napoli ha mostrato già un ottimo passo ma è evidente che la condizione fisica non è ancora delle migliori. La certezza è che lavorerà sodo per riprendersi la titolarità nella Roma e portar fuori dal momento complicato i giallorossi. Servirà a Fonseca per il presente e per il futuro: il tecnico giallorosso ha sempre puntato sulle sue qualità e ora potrebbe essere l’arma in più in questo finale di stagione, per provare a raddrizzarla e, perché no, cercare di portare a casa un trofeo fondamentale come l’Europa League.

Roma, Zaniolo is back: le parole dell’agente

L’agente di Nicolò Zaniolo, Claudio Vigorelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di calciomercato.it, in cui ha parlato del ritorno in campo e del grande lavoro svolto nei mesi per essere di nuovo a disposizione.

“Il ritorno in campo è stato vissuto con grande gioia. Era già da qualche settimana che si sentiva pronto, scalpitava come un leone in gabbia. Averlo rivisto in campo, dopo 175 giorni, è stato un sollievo per tutti. E’ un campione ritrovato, per la Roma e per tutto il calcio italiano”.

