E’ morto Ennio Morricone, addio allo storico compositore: Italia in lutto

E’ morto Ennio Morricone, l’Italia è in lutto: si è spento all’età di 93 anni

Non ce l’ha fatta lo storico compositore italiano, è morto all’età di 93 anni Ennio Morricone. L’uomo non ce l’ha fatta a resistere: a seguito di una caduta, che gli aveva causato la rottura di un femore, si è spento nel cuore della notte in una clinica romana. Ad annunciare la notizia è la famiglia dello stesso premio Oscar, attraverso la voce dell’amico legale Giorgio Assumma. Come riportato da ANSA, sono queste le sue parole all’interno della nota: “Si è spento all’alba del 6 luglio in Roma con il conforto della fede. Ha conservato sino all’ultimo piena lucidità e grande dignità”.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Juventus, passi in avanti per il colpo targato Sarri

Ennio Morricone, compositore dell’inno dei Mondiali del ’78: Roma e l’Italia intera in lutto

Grandissimo tifoso della Roma, Ennio Morricone non ha mai nascosto la sua passione per i colori giallorossi. Era un grande uomo ancor prima dell’incredibile compositore e musicista che è stato nel corso della sua vita. Molto legato al mondo del calcio, oltre che per l’amore della squadra della sua città, ha donato la meraviglia melodia al calcio italiano, componendo l’inno dei Mondiali del ’78. I funerali del premio Oscar si terranno in maniera privata, “nel rispetto del sentimento di umiltà che ha sempre ispirato nel corso della sua esistenza”.